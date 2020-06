Dans la lutte avec frappe, il y’a eu beaucoup de polémiques sur l’age de la retraite des lutteurs. Certains pensent c’est tôt pour les lutteurs d’arrêter à 40 ans.

Invité dans le forum des journalistes sportifs sénégalais, le président du CNG donne son avis sur l’age de la retraite des lutteurs. Il estime que 45 ans c’est trop pour ces athlètes. Il pense qu’en tant que médecin sportif 40 ans suffit pour terminer sa carrière.

« J’ai un journal sportif et ils ont tracé la carrière de Mbaye Guèye (ancien Tigre de Fass) qui à 40 ans disait qu’il n’avait plus envie. Après sa défaite de 1987, il s’est retiré. Je pense que ça fait réfléchir ceux qui pensent qu’on ne doit pas limiter l’âge d’un sportif. Dans toute les discipline sportives, qu’on limite ou on ne limite pas, à partir 30 voire 40 ans ou plus, vous n’attirez pas. En plus, le sport individuel réclame tellement d’efforts pour le corps et vouloir continuer face à des jeunes mieux entraînés et plus aptes physiquement cela peut causer des problèmes. Avant quant le lutteur n’était qu’un pêcheur ou un cultivateur, on pouvait aller très loin, mais aujourd’hui que nous nous battons et que les sportifs font d’autres sports de combat pour être au top. Le médecin sportif que je suis, l’être humain que je suis, avant d’être président, je pense que 45 ans c’est même trop ».

wiwsport.com