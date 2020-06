Le président du CNG Alioune Sarr a passé 26 ans à la tête du CNG. Invité dans le forum de l’ANPS ce samedi, il revient sur sa longévité et estime que tant qu’il pourra mener la structure, il le fera.

Qu’est-ce qui explique votre longévité ?

La Lutte est une discipline agitée. Est-ce qu’il existe sur terre une activité qui n’est pas assez agitée ? Quelque soit la station à laquelle on se trouve, la vie est dynamique. Tout moment appelle des corrections, des nouveautés et une nouvelle façon de voir. Cela pose souvent problème dans sa globalité. Et ce fameux chanteur congolais disait que la vie est un éternel combat. Un combat, il faut avoir le courage de l’accepter, de le mener, selon sa propre stratégie ou du groupe.

Ça n’use pas à la fin cette longue période à la présidence ?

Je dirais ou et non. Elle use parce que tout simplement nous avons affaire à des groupes qui n’ont d’objectifs que de résoudre leur problème crypto-personnel. Il faut tout le temps faire face pour rappeler à tout un chacun que la mission est globale et que c’est l’intérêt du sport sénégalais en particulier de la lutte, dont le développement du Sénégal sous une certaine qui est en jeu, et non pas les querelles. Ça peut user et ça peut ne pas user, si on a l’intime conviction que ce que nous faisons avec conscience, nous le faisons sans avoir peur de faire mal. Quand vous devez tracer une voie, forcément vous aurez à déplacer, recentrer et recadrer. Tout cela ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut avoir le courage de sa vision et de son opinion, surtout avoir en tout instant en tête que cette mission nous vient au sommet de l’Etat. Nous sommes Sénégalais et patriotes, et tant que nous pensons la mener, nous la mènerons sans état d’âme.

wiwsport.com