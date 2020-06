Une bonne nouvelle dans le dossier Koulibaly. Alors que Naples avait fixé son prix de transfert à 100 millions d’euros, il semble que les dirigeants se sont raisonnés.

Tous les grands clubs veulent recruter le défenseur de Napoli. Autant de prétendants a fait flamber son prix de vente malgré l’impact du Covid 19 sur la valeur marchande des joueurs. De Laurentiis veut lacher Koulibaly pour une somme estimée entre 80 et 100 millions d’euros.

Toutefois, le journaliste Fabio Santini estime que si Manchester United ou le PSG devaient offrir 70 millions d’euros, cela pourrait inciter De Laurentiis à s’asseoir et à discuter des conditions. « Aurelio De Laurentiis sait faire des affaires et tirer le meilleur parti des équipes dont il dispose, y compris en termes de ventes. Gennaro Gattuso est un entraîneur très fort et peut être une valeur ajoutée. Le moment où il y aura un Manchester United ou un PSG qui arrive avec 70 millions d’euros en espèces et une contrepartie, à ce moment-là, Napoli va s’asseoir autour d’une table pour en parler » a t’il déclaré selon Daily Star.

Si les Italiens ne se qualifient pas également pour la Ligue des champions cette saison, le chef de Napoli, Aurelio de Laurentiis, est encore plus susceptible de vendre. Le club est à la 6e place après 26 journées disputées et est en lice pour les huitièmes finale retour de la ligue des champions face au Barcelone, match nul (1-1) à l’aller.

