Le football en Italie va reprendre aujourdhui avec la demi-finale de la coupe d’Italie. Koulibaly avec Naples est en lice pour ce trophée remporté 5 fois par son club.

Depuis le 10 mars, le football est à l’arrêt en Italie. Comme plusieurs championnats en Europe, la reprise du championnat est prévue le 20 juin prochain. La coupe d’Italie va ouvrir le bal ce vendredi avec la première demi-finale retour entre la Juventus et l’AC Milan (1-1 à l’aller).

Demain, le Napoli de Kalidou Koulibaly et l’Inter se retrouveront quant à eux samedi soir (0-1 à l’aller), avant la grande finale le 17 juin au Stade Olympique de Rome. Occasion de retrouver le roc de Napoli. Koulibaly n’a plus joué de match depuis le 9 février lors de la défaite face à Lecce (2-3). Blessé le 15 décembre du biceps crural, il a été absent tout le reste du mois et celui de janvier. Après un match disputé, il souffrait à nouveau à la cuisse et a manqué 11 matchs au total.

