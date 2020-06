Le directeur sportif de Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, a été l’invité du Podcast ML2, hier. Thomas Deniaud en a profité pour revenir sur la situation de l’attaquant Abdoulaye Sané qui est en fin de contrat.

« Nous avons formulé une offre de prolongation de contrat pour Abdoulaye Sané lors du mercato hivernal. Elle a été refusée par sa structure conseillère. La contre-proposition était trop élevée pour nous. Dans le même temps, nous avons eu une proposition d’achat de Ludogorets. Avec 5 points de plus, nous aurions laissé partir Abdoulaye. Ce n’était pas le cas. Très clairement, que ce soit le staff et moi-même aimerions qu’Abdoulaye reste chez nous. Je peux vous assurer que nous aimerions qu’il reste. Il souhaite avoir un bon contrat à 27 ans. On le respecte. En l’état, on ne peut accepter la proposition reçue de la part de ses conseillers. Nous sondons des profils. S’il souhaite rester chez nous, peut-être aurons-nous le plaisir de travailler avec. Il est très complet, en plus d’être un gentil garçon qui s’investit dans le vestiaire. Quel club rechignerait à prolonger un tel joueur ? On ne peut pas formuler une proposition dans n’importe quelle condition », affirme le français.

A 27 ans et en fin de contrat, Abdoulaye Sané pourrait quitter le club français cette saison. L’attaquant sénégalais auteur de 10 buts cette saison a reçu une offre venue d’Arabie Saoudite, ou Maxence Lacroix.

wiwsport.com