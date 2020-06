Annoncé sur le départ par tous les medias ces derniers jours, Idrissa Gana Gueye apporte un fort démenti. L’international sénégalais du PSG rassure et précise qu’il ne s’agit que de rumeurs.

Le PSG souhaite se renforcer au milieu lors de ce mercato avec les pistes Bennacer du Milan AC et Milinkovic-Savic de la Lazion. Des informations qui ont poussé les experts en mercato à annoncer des départs à venir dans l’effectif parisien pour faire de la place. Plusieurs offres seraient ainsi parvenues au PSG pour ses joueurs du milieu dont 2 venues d’Angleterre pour Idrissa Gana Gueye (Wolverhampton, Tottenham).

Face à ses rumeurs persistante l’intéressé lui même s’est exprimé dans une interview accordée à Emedia : « J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude. »

Champion de France avec le PSG cette saison et auteur de 31 matches toutes compétitions confondues (1 but et 3 passes décisives), Idrissa Gana Gueye se plait à Paris et ne compte pas partir : « Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le Directeur sportif (le Brésilien Leonardo), et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment. »

