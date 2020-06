Luc Nicolai n’a pas fait de grève de faim à la prison de Thiès. Le promoteur de lutte a boudé son lit a informé le journal l’observateur. L’inspecteur régional de l’administration pénitentiaire de Thiès, Yancoba Dembele réagit à propos de l’affaire du promoteur.

Il a été transféré au niveau de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès le lundi passé. “On l’a accueilli aux environs de 2 heures. Et dans le cadre des formalités administratives, il a posé des exigences : il a la phobie de l’enfermement. Egalement, il souhaiterait recevoir ses visiteurs et recevoir ses plats de l’extérieur“, a expliqué sur Rfm M. Dembele.

L’administration pénitentiaire n’a pu accéder à la demande du promoteur de la Petite-Côte. Ce, dit l’inspecteur régional, “compte tenu du confinement” qui la rend “impossible en tout cas, pour le moment“. Selon M. Dembele, Luc Nicolai a été orienté dans une très bonne chambre (1). “Il vit sa détention de manière sereine“, a-t-il déclaré.

Se basant sur les informations qu’il a reçues du directeur de la Mac, Yancoba Dembele a soutenu qu’il n’y a pas de grève de la faim. “Au niveau de la Mac de Thies, il n’y a pas de difficulté. Quand un détenu souhaite faire une grève de la faim, nous autres lui amenons ses plats (…)“, a-t-il expliqué.

wiwsport.com