Ce ne sera pas une mince affaire de recruter Mbaye Niang. L’Olympique de Marseille en est conscient et l’a fait savoir au joueur.

Alors que Mbaye Niang est décidé à rejoindre l’OM et qu’il aurait même reçu un appel de l’entraîneur André Villa-Boas lui parlant du fameux système 4-4-2 qu’attend les phocéens. Toutefois, la signature pourrait ne pas avoir lieu lors de ce mercato d’été qui a démarré depuis le 8 juins.

Confiné dans une petite ville à coté de Marseille, l’attaquant sénégalais va prendre son mal en patience. En effet, dans un podcast consacré à l’actu de l’OM sur RMC, Florent Germain, correspondant à Marseille, a confirmé l’intérêt du club pour le joueur. Selon sa source, le joueur aurait été prévenu que le dossier allait être long…

« Il n’y a pas de négociations entre dirigeants. Par contre le joueur a parlé avec ses dirigeants. Ses relations seraient très compliquées avec Julien Stephan. En fin de saison, il s’est entretenu avec la famille Pinault pour discuter de son avenir. Il aurait annoncé son envie de départ et le club serait prêt à la vendre pour une somme acceptable. Du côté de Marseille on me dit qu’on a dit à Niang qu’il devait être patient. Qu’il y a une situation financière, des échéances importantes, le fair-play financier… Il faudra passer ces étapes-là avant une offre » informe t’il. Ce qui expliquerait donc l’absence d’offre officielle ou encore de discussions entre les deux clubs.

Alors que Rennes réclame la somme de 20 millions d’euros pour lâcher Niang, Marseille ne serait pas disposer à réunir une telle somme nous dit Florent Germain. « On imagine que si ça doit se faire, l’OM n’ira pas plus loin que 15 à 18 millions d’euros et ce serait un paiement échelonné quoi qu’il arrive. » Le dossier Mbaye Niang à l’OM risque de connaitre son épilogue lors du prochain mercato hivernal.

wiwsport.com