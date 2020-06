Selon les informations de La Dépêche du Midi, le TFC se serait positionné sur le Sénégalais Mamadou Thiam (25 ans).

Actuel joueur de Barnsley, l’attaquant (qui peut aussi jouer sur les ailes, avec une préférence pour le côté gauche), sera libre de tout contrat et donc gratuit au 30 juin. Passé par Dijon et Clermont (11 buts et 4 passes décisives au total en 59 matchs de Ligue 2), il a disputé 8 matchs de Championship cette saison sans s’être montré décisif. Si l’intérêt de Toulouse se concrétise, son profil devra toutefois être validé par le futur entraîneur violet. Preuve, tout de même, que le mercato a bel et bien été lancé en interne.

Toujours selon la même source, un autre pensionnaire de Ligue 2 – Sochaux – est aussi attentif à sa situation. À noter que Thiam évolue à Barnsley, un club qui fait partie de la nébuleuse… Chien Lee/Paul Conway, et dont Gauthier Ganaye était président.

