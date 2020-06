La Ligue des Champions revient au mois d’août. Paris était sur une bonne lancée, avec la qualification en quarts, au détriment de Dortmund. Un niveau que le club parisien n’avait plus atteint depuis 2016. Doit-on craindre que la longue trêve ne vienne freiner cet élan ? Pour Idrissa Gana Gueye même si la reprise ne sera pas facile, le Paris Saint Germain aura ses cartes à jouer.

« Forcément, on doit beaucoup faire attention à la reprise surtout qu’on est resté pendant une longue durée sans s’entraîner, sans se voir, sans avoir de compétition. Donc, il faudra voir comment on va revenir, comment les joueurs vont revenir en forme ou avec un peu de poids, on ne sait pas encore. Mais il ne faudra pas se poser des questions. Une fois qu’on aura repris les entraînements, il faudra être prêts pour reprendre tout de suite et se battre pour aller le plus loin possible même si on est un peu désavantagé du fait que les autres championnats ont repris depuis un certain temps. Ils auront beaucoup plus de compétition que nous mais si on essaie de transformer ça en notre faveur, c’est-à-dire ne pas se poser des questions, se dire les autres ont recommencé et pas nous, on peut tourner ça de notre côté, se dire qu’on arrivera beaucoup plus frais que les autres parce qu’ils auront joué beaucoup de matchs, et que nous serons plus frais pour les mettre en difficulté et gagner plus de matchs possibles », a affirmé le milieu de terrain sénégalais dans une interview avec Emedia.

wiwsport.com