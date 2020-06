Dans 10 jours, la Premier League Anglaise sera de retour pour le plus grand bonheur des fans du football anglais.

Avant cette reprise, Liverpool disputait un match amical ce jeudi contre Blackburn, équipe de D2 Anglaise (Championship). Sans surprise, les futurs champions d’Angleterre se sont baladés en atomisant 6-0 l’adversaire du jour.

Les buteurs sont : Sadio Mané, Takumi Minamino, Naby Keita, Joël Matip, Ki-Jana Hoever, Leighton Clarkson. Une bonne nouvelle pour l’enfant de Bambali qui a ouvert le festival. Il faut rappeler que Liverpool occupe la première place de la Premier League devant Manchester City.

Un match qui rassure le technicien Jurgen Klopp qui a effectué 7 changements lors de la pause. D’ailleurs, il donné son point de vue sur l’état physique de l’effectif. « La forme est importante, la forme et des choses comme celle-ci sont importantes bien sûr, mais c’est l’attitude. C’est le rythme de travail. Ce sont des choses comme «êtes-vous prêt à aller pour ce genre de choses? »

Liverpool jouera son premier match de la reprise le 21 juin à 20 heures. Jurgen Klopp et ses hommes se déplaceront à Everton. Le technicien allemand prévoit les choses ainsi. « Lors du premier match, nous n’avons pas besoin d’être au football à notre plus haut niveau, mais nous devons montrer que nous sommes prêts pour la compétition, que nous sommes prêts à défendre, que nous sommes prêts à trouver des solutions pour résoudre des problèmes ou trouver des solutions aux situations difficiles. C’est ce que nous devons être – et je l’ai vu aujourd’hui. Les garçons se sont vraiment bien débrouillés et c’est à quoi ils ressemblaient depuis notre retour – et à quoi ils ressemblaient avant notre départ, donc [c’est] si loin, tellement bien. »

