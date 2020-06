Olivier Auriac parti, le club a choisi d’accorder sa confiance au Franco-sénégalais, Lamine Mbaye 39 ans, milieu de terrain défensif, pour prendre en charge l’équipe U19 de Sco Angers.

Lamine Mbaye pour…

Titulaire du DESJEPS, le diplôme requis pour entraîner une équipe de cette catégorie d’âge au niveau national, Lamine Mbaye, milieu défensif jusqu’en 2017 (Grenoble, Romorantin, Saint-Priest, Yzeure), est passé il y a peu de l’autre côté, en prenant la tête des U18 de Moulins-Yzeure (R2).

…Représenter le SCO sur la scène européenne

À Angers, cet éducateur fédéral et responsable football animation, va avoir en charge une équipe galvanisée par sa qualification en Youth League, et ainsi la double tâche de performer en championnat et de représenter le SCO sur la scène européenne.

Le Sénégalais séduit par le projet du club

Lamine Mbaye : « J’ai été particulièrement séduit par le projet proposé par Angers SCO et je suis impatient de relever ce beau challenge ! » Le club se réjouit de son arrivée et lui souhaite la bienvenue !

source: angers-sco.fr