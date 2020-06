A l’occasion d’un live Twitch, le milieu de terrain français de l’OM Maxime Lopez affirme qu’il ne verrait pas d’un mauvais œil le transfert de M’Baye Niang la saison prochaine…

M’Baye Niang ne fait pas réellement l’unanimité. Souvent critiqué par un bon nombre de consultants, le buteur du Stade Rennais souhaiterait rejoindre l’OM la saison prochaine. Cependant, comme révélé pa r le10sport.com , aucune offre n’aurait été formulée par l’OM concernant le buteur rennais, et aucune discussion entre les deux clubs n’aurait été entamée. Pourtant, ces derniers jours, internet s’enflamme concernant ce dossier, et le milieu de terrain de l’OM Maxime Lopez a réagi concernant cette rumeur de transfert…

Ainsi, dans un live Twitch le mardi 9 juin au soir, le milieu français est revenu sur cette rumeur de transfert, affirmant que M’Baye Niang pourrait être un bon choix. « Si ça se fait, c’est bien, c’est un très bon joueur. Il le montre depuis des années. Je le connais M’Baye en plus. Mon frère a été formé à Montpellier et il y était quand M’Baye y jouait. C’est un très bon joueur et on n’est pas contre un bon joueur à Marseille ». De quoi remettre encore de l’huile sur le feu dans ce dossier, qui pourrait être difficile à concrétiser pour l’OM en raison des 20M€ demandés par le Stade Rennais…

« Si ça se fait, c’est bien, c’est un très bon joueur »

Ainsi, dans un live Twitch le mardi 9 juin au soir, le milieu français est revenu sur cette rumeur de transfert, affirmant que M’Baye Niang pourrait être un bon choix. « Si ça se fait, c’est bien, c’est un très bon joueur. Il le montre depuis des années. Je le connais M’Baye en plus. Mon frère a été formé à Montpellier et il y était quand M’Baye y jouait. C’est un très bon joueur et on n’est pas contre un bon joueur à Marseille ». De quoi remettre encore de l’huile sur le feu dans ce dossier, qui pourrait être difficile à concrétiser pour l’OM en raison des 20M€ demandés par le Stade Rennais…

avec Le10sport