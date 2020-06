Inconnue du grand public sénégalais jusqu’ici, Jeannette Guilavogui sera certainement l’une des attractions de la préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Appelée pour une première fois, elle se dit honorée et promet de donner le meilleur d’elle même.

Bonjour, alors pouvez-vous déjà vous présenter ?

« Je m’appelle Jeannette Guilavogui. J’ai 22 ans. Je suis née en Italie mais je suis sénégalo-italienne. Je joue poste 4 et cette saison j’évoluais à Cagliari (Italie). »

Alors comment vous avez accueilli cette première sélection ?

« Quand je me suis réveillée ce matin et que j’ai vu la liste, je me suis levée aussitôt et je suis allée la montrer à ma maman. Je suis très contente et honorée d’avoir la chance de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal ».

Avez-vous eu des contacts auparavant avec le coach ou un membre du staff ?

« Oui, il (Moustapha Gaye) m’a contacté il y’a quelques jours, avant la publication de la liste, pour me dire qu’il m’accueillait dans l’équipe. »

Connaissez-vous certaines joueuses de l’équipe ou avez-vous déjà suivi la sélection lors d’une compétition ?

« J’ai suivi l’équipe l’année dernière en particulier. Je me souviens bien de la finale contre le Nigeria (ndlr : AfroBasket 2019). »

Première sélection, êtes-vous prête pour ce nouveau challenge ?

« Oui je suis prête et je ferai de mon mieux pour réussir ce challenge avec l’équipe nationale. Je suis même très impatiente. »



Présentation

Date de naissance : 18/11/1997

Poste: 4/5

Taille : 185 cm

Club actuel : Virtus Cagliari – Serie A2

Carrière

2019/2020 Virtus Cagliari – Serie A2

2018/2019 Cestistica Savonese – Serie A2

2017/2018 Cestistica Savonese – Serie A2

2016/2017 Cestistica Savonese – Serie B

2015/2016 Pescara – Serie B/Under 18/20

2014/2015 Phoenix Pescara – Serie A3

Source: Basket221