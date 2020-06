Micheal Boye Marquaye lâche une bombe au Ghana. L’ancien footballeur révèle qu’il est le père biologique du joueur anglais Marcus Rashford qui évolue à Manchester United.

« Rashford est mon fils et il le sait bien que nous ne nous soyons pas encore rencontrés après plusieurs années. Beaucoup de gens essaient maintenant de venir me voir pour des nouvelles mais je ne suis pas le genre de personne à chercher le moyen le plus simple pour gagner de l’argent ou de devenir célèbre » , a indiqué Marquaye à Starr FM.

L’homme de 65 ans basé au Royaume Uni persiste que le joueur est d’origine ghanéenne. « Au départ, il était en colère contre moi car il pense que je l’ai abandonné mais ce n’était pas le cas » , ajoute t-il.

Jusqu’à présent, Rashford est connu pour être le fils d’un Jamaïcain, Joseph Rashford et Brit Melaine à Wythenshawe (Manchester). Il compte 38 sélections avec les Three Lions.

wiwsport.com