Le scénario de la reprise de la Ligue des Champions se dessine. Et c’est au Portugal que les festivités devraient reprendre.

A l’heure où la plupart des championnats européens s’apprêtent à reprendre du service, l’UEFA peaufine le décor de la fin de saison en Ligue des Champions. Et la rumeur circulant depuis plusieurs semaines semble se confirmer. A partir des quarts, tout devrait se jouer sur des matches uniques. Et au même endroit. Prévue à l’origine au stade olympique Atatürk d’Istanbul (Turquie), la grande finale de la compétition devrait en effet bien être délocalisée.

Le but de l’UEFA est clair : faire jouer la suite de sa compétition dans une seule ville, dans des stades à huis clos. Deux villes s’étaient d’ailleurs portées candidates : Lisbonne et Madrid. Et selon AS, c’est la capitale portugaise qui est en passe de rafler la mise. Contrairement à sa voisine espagnole (le Metropolitano est disponible, mais le Bernabéu est en travaux), la cité lusitanienne pourra accueillir les matches.

Tout le monde à Lisbonne

Le Estadio Da Luz et le stade José Alvalade XXI devraient ainsi être les deux théâtres de la fin de la compétition (à partir des quarts). Pour rappel, il reste encore quatre huitièmes de finale à disputer : Juventus-Olympique Lyonnais (0-1 à l’aller), Manchester City-Real Madrid ((2-1), Bayern Munich-Chelsea (3-0) et FC Barcelone-Napoli (1-1) avant le début des quarts de finale. Ces rencontres seraient disputées durant le week-end du 8-9 août (2 matches le samedi et 2 le dimanche).

Les quatre dernières formations qualifiées devront ensuite se rendre à Lisbonne. Une fois tout ce beau monde réuni, les quarts de finale démarreraient le 12 août. Quant à la finale, elle se tiendrait le 23 du même mois au Estadio Da Luz. Au total, ce seraient donc 7 matches à jouer en 12 jours. Un format très resserré.

source: footmercato