Auteur d’une saison compliquée en Belgique avec le Fc Bruges , Mbaye Diagne est retourné en Turquie et à Galatasaray avec lequel il lui reste deux ans de contrat. L’attaquant sénégalais a reçu une bonne nouvelle de la part du staff technique.

Selon les médias locaux, « Fatih Terim, l’entraîneur de Galatasaray, aurait décidé de l’emmener en stage et de compter sur lui pour la saison prochaine. Une occasion à saisir si ça se confirme pour Mbaye Diagne, qui avait cartonné lors de ses six premiers mois avec le Gala (11 buts en 20 matches), mais qui n’a plus joué le moindre match officiel depuis le 6 novembre et la défaite de Bruges au PSG, cité le journal Stades.

