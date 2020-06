L’ancien joueur anglais est impressionné par le talent de l’international sénégalais et confiant que l’ailier ira encore mieux avec les Hornets. L’ancienne star de Watford, Tommy Smith, pense qu’Ismaila Sarr peut passer au niveau supérieur de sa carrière après avoir déjà montré son potentiel en Premier League.

L’international sénégalais a rejoint les Hornets l’été dernier après ses performances constantes avec Rennes où il a disputé 59 matches de championnat et marqué 13 buts. L’ailier avait cependant eu du mal à s’adapter à l’élite anglaise à son arrivée à Vicarage Road, mais il est en superbe forme depuis décembre.

L’attaquant a marqué cinq buts et offert quatre passes décisives en 19 matches de Premier League, y compris son meilleur match contre Liverpool en février, où il a marqué deux buts alors que son équipe mettait fin à la course sans défaite des Reds. Smith est ravi des performances du joueur de 22 ans depuis qu’il s’est acclimaté en Angleterre et a félicité les Hornets pour avoir obtenu sa signature.

«Il a un talent incroyable. Il a pris un peu de temps pour s’habituer au rythme de la Premier League et à la force des joueurs et il semblait qu’il manquait un peu de conviction, ce qui est compréhensible », a déclaré Smith au site Web du club.«Il a maintenant cette croyance et il semble pouvoir passer au niveau suivant. C’est une autre brillante découverte de scoutisme par Watford et il sera encore plus beau dans les 12 à 18 prochains mois. »

«Il est une menace pour tout le monde et si vous regardez les matchs, vous voyez les arrières latéraux auxquels il fait face et ils le quittent à chaque fois qu’il obtient le ballon, mais même alors il parvient à les dépasser. Il soulage tellement de pression et nous permet de contre-attaquer. Il peut être ce qu’il veut être. » Ismaila Sarr espère continuer ses performances boursouflées lorsque la Premier League reprendra le 17 juin, suspendu depuis la mi-mars.

wiwsport.com