Le Syli national de la Guinée a décidé de chercher un joueur pour le flanc droit de sa défense, après avoir attendu sans succès l’arrivée de Bouna Sarr, arrière droit de Marseille (France), a annoncé son sélectionneur, Didier Six.

‘’Pour Bouna Sarr, je tiens à dire que je n’insiste pas pour le convaincre de venir jouer pour la Guinée’’, a dit Six aux journalistes de la plateforme ‘’Afrique Football Média’’, créée sur le réseau social WhatsApp.

‘’Je suis allé le voir une fois, j’attendais une décision rapide, laquelle n’a pas été donnée pour l’instant’’, a précisé l’ancien attaquant des Bleus.Le sélectionneur national de la Guinée dit être en train de s’atteler à ‘’la formation d’un ou deux arrières latéraux droits pour pallier’’ l’absence de Sarr. ‘’Parce que je n’ai pas eu de réponse, je suis obligé de faire avec’’, a affirmé le technicien français.

Selon lui, football guinéen dispose de joueurs assez talentueux pour s’occuper du couloir droit de la défense du Syli national. Comme Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, à la veille de la Coupe du monde 2018, Didier Six, nommé à la tête de la sélection guinéenne après le fiasco de la CAN 2019, était allé rendre visite à l’arrière droit de l’OM. Le but de la visite était de persuader ce joueur qui n’a pas encore de carrière internationale de rejoindre la Guinée. Le joueur de l’OM, titulaire d’un passeport français, a la possibilité de jouer pour la sélection nationale du Sénégal ou celle de la Guinée, les pays d’origine de ses parents.

wiwsport.com avec (APS)