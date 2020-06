Le mercato d’été est animé par cette rumeur d’une possible départ de Gana Gueye de PSG. En effet, le club français chercherait un nouveau milieu de terrain. Ce qui aurait attiré des clubs anglais comme Tottenham et Wolverhampton qui sont intéressés par l’ancien milieu des Toffees.

Parmi les probables futures recrues du PSG, on parle de l’algérien Ismael Bennacer qui évolue à l’AC Milan. Mais, il est aussi sur la piste de Sergej Milinkovic-Savic. Selon, le 10 Sport, Leonardo a même dégainé une première offre de 60M€ à la Lazio Rome pour espérer s’attacher les services de l’international serbe. Toutefois, ce dossier risque de ne pas avoir de suite selon le consultant Pierre Ménes qui ne trouve pas intéressant le recrutement d’un milieu de terrain et Savic ne saurait pas remplacer Gana Gueye ou Verrati.

« J e ne trouve pas que le milieu du PSG ait été si déficient cette année par rapport aux saisons précédentes » , estime le consultant dans la rubrique Pierrot Face Cam . « Milinkovic-Savic est un excellent joueur, un très bon technicien, il a beaucoup d’abattage, mais attention, ce n’est pas un numéro 6 », ajoute Pierre Ménès. « Donc oui pour prendre un milieu plus athlétique que Gueye et Verratti, parce que je trouve que ça manque un peu de taille quand même. Mais la Lazio n’était pas vendeuse l’année dernière. Et je n’ai pas l’impression qu’elle le soit cette année ».

wiwsport.com