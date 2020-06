L’Observatoire du football a publié son évaluation de la valeur marchande des joueurs. La star sénégalaise de Liverpool loge logiquement dans le top 10 de ce classement. Sadio Mané, 7e, est devancé par son coéquipier Mouhamed Salah qui se positionne à la sixième place.

Comme tous les six mois, le CIES a publié ce lundi sa liste des 100 joueurs les plus chers de la planète. Kylian Mbappé arrive nettement en tête avec une valorisation estimée à 259,2 millions d’euros, soit près de 80 de plus que le montant de son transfert de Monaco au PSG en 2017. Avec une valeur estimée à 139,2M€, soit prés de 89 milliards de ns francs, Sadio Mané est classé à la 6e.

Exclusive biannual list of most expensive big-5 league players as per @CIES_Football transfer value algorithm:@KMbappe 🇫🇷 tops the table ahead of four Englishmen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz #mbappe #sterling #sancho pic.twitter.com/C2IPukwhVg

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 8, 2020