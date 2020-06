Le procès de l’ancien patron sénégalais de l’IAAF et 5 autres prévenus s’est ouvert ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Paris selon RFI qui donne les détails

L’avocat parisien de Papa Massata Diack a d’abord tenté d’obtenir un nouveau report, au motif que les deux défenseurs sénégalais historiques de son client sont actuellement bloqués à Dakar à cause de la pandémie. Demande rejetée par le tribunal qui a fait valoir qu’il fallait respecter le délai raisonnable de jugement et qu’un seul avocat suffisait légalement à Papa Massata Diack, soulignant au passage que ce dernier est toujours en fuite, malgré un mandat d’arrêt international.

L’ancien dirigeant sénégalais, 87 ans, a rappelé qu’il avait des problèmes de santé et s’est installé à côté de la barre pour écouter le long rappel des faits. « Avec mes problèmes d’audition, c’est plus pratique pour vous entendre », a-t-il concédé dans un sourire à la présidente. Dans ce dossier complexe, le tribunal a choisi d’aborder d’abord un premier volet de corruption. Lamine Diack et ses co-prévenus sont accusés d’avoir soutiré un total de près de 3,5 millions d’euros à des athlètes russes pour que leur nom soit retiré de la liste des athlètes suspects et pouvoir ainsi continuer de participer aux compétitions.

Également sur le banc des accusés, son ex-avocat Habib Cissé, et Gabriel Dollé, ancien responsable du service médical et anti-dopage de l’IAAF. Deux prévenus russes, tout comme Papa Massata Diack, manquent à l’appel. Le médecin Gabriel Dollé est lui accusé d’avoir reçu, notamment des mains de Lamine Diack et son fils, 190 000 euros en échange d’un ralentissement des procédures de sanction de ces athlètes. Garbiel Dollé et Habib Cissé doivent commencer à être entendus ce lundi après-midi, l’audition de Lamine Diack est elle prévue mercredi.

wiwsport.com