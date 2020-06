L’avocat français de Papa Massata Diack, Me Beauquier, avait déposé cette demande de renvoi arguant du fait que ses homologues sénégalais, Me Fall et Me Sarr, ne pouvaient effectuer le déplacement en France. « Ils sont bloqués au Sénégal dans la mesure où ni la France, ni le Sénégal n’ont ouvert leur espace aérien », a expliqué Me Beauquier, soulignant le fait que ce sont ces avocats qui avaient assisté leur client lorsqu’il avait été entendu par la justice sénégalaise dans le cadre de la commission rogatoire.

La notion de « délai raisonnable » a prévalu