Le PSG ouvre la porte à un départ d’Idrissa Gueye cet été, notamment depuis l’arrivée des premières offres pour le Sénégalais. Mais l’intéressé n’envisage pas du tout les choses de cette façon, selon le média 10 sport.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2019, Idrissa Gueye est venu combler un manque évident dans l’effectif de Thomas Tuchel, à la recherche de renforts au milieu du terrain depuis son arrivée à Paris. Et si le Sénégalais a su afficher un excellent niveau de jeu à certains moments de la saison, son premier exercice à Paris souffre toutefois d’un manque de régularité. Un apport pas totalement satisfaisant, en tout cas, pour les dirigeants parisiens, qui envisagent un départ de Gueye cet été. Comme révélé par le10sport.com, Leonardo ne s’opposera pas, en effet, à sa vente dans les semaines à venir.

Positionné sur Ismaël Bennacer et Sergej Milinkovic-Savic, le PSG prépare le terrain pour la saison prochaine. Et pour permettre une ou deux arrivées estivales, Paris a besoin de faire le ménage. Julian Draxler et Ander Herrera sont en première ligne pour partir mais les offres se font attendre. Face aux propositions dont Idrissa Gueye fait l’objet, le PSG a donc ouvert le dossier en coulisses. Mais selon nos sources, ce n’est pas du tout du goût de l’international sénégalais, mécontent de la prise de position de ses dirigeants. Son souhait est bel et bien de rester et il n’envisage clairement pas de partir cet été.

Par ailleurs, les premières propositions reçues par le PSG sont celles de clubs anglais ne faisant pas partie du Big 5. Comme révélé par le10sport.com, Wolverhampton fait partie de ses prétendants. Et il n’est pas impossible qu’Everton, son ancien club, soit le second. Des projets loin d’être à l’ambition du PSG. Rien pour donner envie à Idrissa Gueye de partir. En plus de la volonté du joueur, Leonardo pourrait se heurter à un deuxième obstacle : son salaire. A Paris, Gueye a franchi un cap financier et ne peut plus être appréhendé par des clubs sans grand moyen. A près de 500 000 euros par mois, en plus de son transfert, il représente un lourd investissement. Même pour un Wolverhampton ou un Everton.

Les chances de le voir partir sont donc réduites et Leonardo devra s’employer s’il souhaite boucler le départ d’Idrissa Gueye. Un joueur souhaité par Thomas Tuchel, que l’entraîneur allemand apprécie beaucoup de surcroît. Un nouvel élément à mettre à l’actif de la relation vacillante Leonardo/Tuchel ? Pas impossible. Comme indiqué par le10sport.com, les deux hommes ont des positions parfois éloignées sur le mercato. Quand Tuchel voulait Aubameyang, Leonardo a tout fait pour boucler Icardi (avec qui Tuchel est en froid depuis le 8e de finale de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund). Un départ de Gueye pourrait à nouveau être un message envoyé au coach, dont l’avenir est toujours incertain, avec l’ombre de Massimiliano Allegri qui plane autour du PSG…

source : Le 10sport