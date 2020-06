A 36 ans, Malick Badiane ( 2,11m 106Kg) a annoncé sa retraite internationale. Il s’était déja retiré de l’équipe nationale, il y’a quelques années.

Sur sa page Facebook, il a posté un message émouvant. « Je range au placard chaussure de basket taille 50, maillot des différents clubs que j’ai été fier de porter quelques soit le niveau et plus particulièrement celui de l’équipe nationale du Sénégal, ballon de basket qui m’a fait voyager à travers le monde, des heures d’entrainement que ce soit individuellement ou collectivement, pour un nouveau cap, une nouvelle vie. Je pars avec le sourire, riche de rencontres que j’ai faites tout au long de ma carrière » a déclaré le pivot qui a été drafté à la 44e position par les Rockets en 2003. Il n’évoluera pas en NBA.

L’ancien joueur de l’US Rail Thies (2000-2002) a tenu à remercier son club formateur mais aussi toutes les personnes qui l’ont soutenu. « Je tiens TOUS à vous remercier et plus particulièrement ma famille, mes amis, mon frère Magueye badiane qui m’a beaucoup soutenue en Allemagne, l’US Rail mon premier club avec ses coachs, ces dirigeants et sans offenser qui que soit, les meilleurs supporters du Sénégal « allez l’US Rail ». Je tiens aussi à remercier Ahmadou Gallo Fall qui m’a accompagné dès le début. Et parce que le basket ce n’est pas que du sport, je tiens à remercier tous les dirigeants, bénévoles qui ont veillé à mon bien-être, et le Maire de Fougères Louis Feuvrier qui m’a aidé à réunir ma famille. »

Malick Badiane a évolué dans plusieurs clubs européens en France et Allemagne… Il a terminé sa carrière dans un club français Pays de Fougère Basket qu’il a rejoint en 2015. En équipe nationale, Il a ainsi participé aux championnats d’Afrique de 2003, 2005, 2007,2009 et 2011. En 2006, il a participé au championnat du monde disputé au Japon. Il boucle ainsi 20 ans de carrière. « Mon plus gros remerciement est pour le basketball, tu m’as tellement apporté en tant que joueur, homme, citoyen, mari et père de famille. J’ai commencé le basket le mois de juin 1998 et 22 ans plus tard je laisse la nouvelle génération reprendre le flambeau, j’espère qui prendront bien soin de toi et des valeurs qui t’entourent. Malick is out !!! »

wiwsport.com