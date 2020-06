Invité de la plateforme de l’association nationale de la presse sportive (ANPS), ce samedi, me augustin Senghor sur beaucoup de sujets.

Le patron du football sénégalais a évoqué les problèmes du football local. Le championnat sénégalais vit actuellement des difficultés et le président de la fédération sénégalaise de football estime que le financement du football professionnel pose problème.

« C’est le paradoxe qu’on vit au Sénégal. Pendant trop longtemps, on se plaignait des résultats de nos équipes nationales. On était inexistant en petite catégorie et on allait de déception en déception pour l’équipe nationale A. Aujourd’hui, l’équipe A domine le classement africain depuis 3 ans, les petites catégories et le foot féminin gagnent, le Beach Soccer rayonne. Mais, nos équipes locales sont éliminées au niveau des compétitions africaines. Le financement du football professionnel au Sénégal pose problème. Nous avons beaucoup de clubs, mais aucun ne constitue la panacée. On a aujourd’hui des clubs qu’on dit «Académie», il y a des avantages et des inconvénients. Les clubs traditionnels ont connu leurs heures de gloires, ainsi que ceux des entreprises. Il faut s’asseoir et voir le meilleur format. Je pense qu’on doit travailler à assurer de grands ensembles pour avoir des clubs forts et structurés. Pourquoi ne pas avoir des fusions entre des clubs traditionnels et des clubs d’entreprises, surtout insister sur l’argent injecte dans le football professionnel. Partout en Afrique, les Etats ont mis la main à la poche pour le développement du football professionnel ».

Il avance: « L’Etat ne doit pas regarder le football comme une simple activité de loisirs. C’est une activité économique et elle est éligible au même titre que les autres dans le Programme Sénégal Emergent (PSE). Il faudra financer ce football pendant 5 ou 6 ans et on verra qu’il décollera. Je crois aussi qu’il faudrait accompagner nos télévisions nationales pour l’acquisition des droits et en avoir l’exclusivité. Si la RTS ou d’autres télévisions s’associent, le football professionnel demeurerait au Sénégal ».

