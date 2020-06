Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a évoqué la réhabilitation du stade Demba Diop.

Le patron du football sénégalais estime que leur objectif est de faire du stade Demba Diop une infrastructure moderne. Me Augustin Senghor informe que

« Notre orientation c’est une réhabilitation et une modernisation. Demba Diop est un patrimoine du monde sportif et nous devons garder l’âme du stade. Il suffira juste de faire les commodités d’accès, de sortie, de fluidité, d’organisation, du confort, des panneaux d’affichage moderne, des sièges assis de 15 à 18 000 places, si c’est possible nous irons jusqu’à 20 000 places », informe le président de la FSF.

wiwsport.com