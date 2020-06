Avec la belle génération qu’elle renferme, l’équipe nationale du Sénégal est sur la voie pour offrir au Sénégal la Coupe d’Afrique des nations. C’est le sentiment de Souleymane Camara qui vient de mettre un terme à sa carrière de footballeur.

Dans cet entretien, l’ancien attaquant de Montpellier a ouvert une petite fenêtre sur son passage en sélection et explique les raisons de la longévité sur sa carrière. Il parle aussi de son expérience qu’il compte partager avec la jeune génération de footballeurs.

Souleymane Camara à l’espoir de voir l’équipe nationale du Sénégal remporter la Coupe d’ Afrique des nations. L’ancien attaquant des Lions, qui vient de prendre sa retraite de footballeur, pense que l’actuelle génération en équipe nationale du Sénégal, est sur la bonne voie pour réussir cet objectif majeur du football sénégalais. «Le Sénégal est sur la bonne voie pour remporter la Coupe d’Afrique. Qu’il continue à travailler comme il le fait pendant pas mal d’années. J’espère de tout cœur que le Sénégal remportera la Coupe d’Afrique. Cette équipe nationale du Sénégal a la chance d’avoir une belle génération. J’espère qu’elle amènera ce que tout le peuple attend pendant pas mal d’années. Ce que nous n’avons pas réussi à faire, cette génération le fera», a confié Petit Jules invité de la plateforme AFM créé par le journaliste camerounais, Richard Naha.

Il espère que l’attaquant des Reds de Liverpool restera tout aussi performant pour remporter le Ballon d’Or France-Football. «Pour Sadio Mané, c’est tout le mal que je lui souhaite. Qu’il fasse encore une très belle saison. Plus que celle qu’il vient de réaliser. On sait que ce n’est jamais facile de répéter les mêmes performances mais j’ai confiance en lui et je sais qu’il a la tête sur les épaules. J’espère qu’il va nous faire rêver comme il l’a toujours fait. Par rapport au Ballon d’or France Football, il garde ses chances pour le gagner. Car, il a les qualités. Je souhaite qu’il le prenne. Cette année, il n’était pas loin», souligne t-il.

«PARTAGER MON EXPERIENCE AVEC MES JEUNES FRERES»

Sur la suite à donner à sa carrière, l’ancien pensionnaire du centre Aldo Gentina de Dakar compte apporter et partager sa grande expérience avec les jeunes footballeurs. «Je compte partager mon expérience avec mes jeunes frères. Durant toute ma carrière, je ne faisais que cela. C’est avec un grand plaisir que je le partagerais. Que ce soit avec les Sénégalais ou les autres footballeurs africains. Je le faisais en club. Partout où je suis passé, j’essaie de discuter et d’apporter l’expérience que j’ai eue durant toute ma carrière. De toute façon, je suis obligé parce que j’ai eu la chance de rencontrer des grands frères qui ont partagé leur expérience et je ferai la même chose», dira-t-il.

Sud Quotidien