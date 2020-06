Depuis plus d’une semaine, l’arrivée de Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille est annoncée.

L’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait la priorité d’André Villas-Boas, qui souhaite l’arrivée d’un nouvel atout offensif pour la saison prochaine et le retour du club en Ligue des Champions. Selon les informations de 10sport, l’OM n’a rien commencé dans ce dossier et André Villas-Boas n’a jamais parlé au joueur même s’il apprécie le joueur et ses qualités techniques.

Selon la même source: » L’OM n’a même pas entamé le début d’une discussion avec les représentants du joueur donc… Ed plus entre les attentes financières de Rennes, qui n’écoutera aucune proposition inférieure à 20 millions d’euros, et le salaire de Mbaye Niang, il est totalement impossible que l’OM puisse envisager quoi que ce soit en l’état actuel des choses. La santé financière de l’écurie phocéenne ne permet pas au club de pouvoir se positionner sur de nombreux dossiers ».

