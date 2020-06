Invité ce samedi ce samedi dans le groupe whatsupp dans l’ANPS, Me Augustin Senghor a abordé plusieurs sujets.

Le président de la fédération sénégalaise de football veut un avenir meilleur pour Kalidou Koulibaly. Pour Me Senghor, l’actuel joueur de Naples est convoité par pas mal de grands clubs comme Manchester United, FC Barcelone, ect mais il fera le bon choix.

« Je pense d’abord que Kalidou est assez grand, assez responsable pour faire le meilleur choix. Je pense qu’il a toujours bien géré sa carrière, et surtout qu’il est entouré de collaborateurs très rompus aux négociations, aux choix pour en faire le meilleur possible. Je souhaite plutôt que Koulibaly choisisse le club où il gagnera le plus d’argent, où il gagnera le plus de titres et où il jouera le plus de matches possibles comme titulaire », a-t-il conseillé à l’international sénégalais.

wiwsport.com