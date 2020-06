Le footballeur anglais à la retraite a affirmé qu’il avait été choqué lorsque l’attaquant sénégalais est apparu chez lui sans même l’appeler ou l’informer plus tôt. Tout en parlant de la question, Jon Otsemobor a déclaré qu’il était tellement surpris par un tel acte étant donné le fait qu’ils devaient le matin de cette journée. Mais l’ancien footballeur africain de l’année n’a pas été inquiété quant à l’entraînement à venir car sa principale priorité était de profiter de sa nuit.

“J’étais encore un jeune garçon et j’étais juste déçu de penser qu’il a pris mon amitié et l’a utilisée. Je me sentais à l’époque, quand je suis entré dans le vestiaire, tu ne peux pas m’utiliser comme ça, je suis ton ami. S’il avait besoin d’un endroit pour rester et tout ça, d’accord, mais je n’organise pas de fêtes pour toutes les personnes différentes qui s’envolaient pour le pays chaque week-end”, a expliqué Jon Otsemobor, à Liverpool Echo.

