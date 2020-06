La star sénégalaise de Liverpool a reconnu dans un entretien avec son club que son premier but sous les couleurs des « Reds » est sans doute le plus beau avec le club Anglais.

Avec Liverpool, Sadio Mané a marqué son empreinte dès ses premières minutes. On se souvient tous de son exceptionnel but contre Arsenal. C’était en 2016, à l’occasion de la Premier journée du championnat. Lancé côté droit aux 50 mètres, Mané s’infiltre à l’entrée de la surface, efface deux défenseurs, repique dans l’axe, se met sur son pied gauche et enchaîne tranquillement avec une frappe dans la lucarne opposée. Un coup de canon qu’il déclare « plus beau » sous les couleurs de Liverpool.

« J’irai pour celui que j’ai marqué contre Arsenal. Parce que c’était mon premier match officiel avec Liverpool, donc pour moi c’était incroyable et je ne l’oublierai jamais. J’étais vraiment content à la fin de la journée quand nous avions gagné le match », révèle le ballon d’Or africain de la saison 2018-2019.

wiwsport.com