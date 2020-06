Au FC Sochaux, la colonie sénégalaise s’agrandit avec l’arrivée de Joseph Lopy qui effectue son come-back dans la tanière des lionceaux. Le milieu de terrain de 28 ans, formé à l’institut Diambars de Saly retrouve un autre ancien académicien, Ousseynou Thioune.

Des retrouvailles qui font le bonheur de l’entraîneur de Diambars « C’est heureux de retrouver deux anciens pensionnaires de l’institut à ce niveau et dans ce club historique qui a retrouvé beaucoup d’ambitions » a t’il déclaré à l’agence de Presse sénégalaise. Boubacar Gadiaga a formé les deux joueurs au début de leur carrière, d’ailleurs il précise qu’ils n’ont pas joué ensemble dans l’académie.

Ousseynou Thioune et Joseph Lopy jouent au poste de milieu défensif. Le coach qui assure que les deux joueurs sont techniquement et tactiquement prêts nous parle de l’apport des deux joueurs dans le club de Montbéliard qui vise la L1. « Il a recouvré toute sa santé (Joseph Lopy) et toute sa justesse technique et on s’est aperçu qu’il est devenu décisif devant le but à Orléans notamment.Avec Ousseynou Thioune, le FC Sochaux aura deux milieux de caractère capables de se projeter vers l’avant. Ce sera une très bonne association qui va apporter de la technicité mais aussi de la combativité », a-t-il relevé à l’APS, soulignant que Lopy va aider Thioune à grandir et à s’améliorer.

Thioune (21 matchs 3 buts) s’est réjouit de la venue de Lopy dans le club. Sur Twitter, il a souhaité la bienvenue au nouveau sénégalais du club en attendant les autres…

Bienvenue à @FCSM_officiel mon frère @JosephLopy8. Pas besoin de guide, tu connais déjà la maison😉 https://t.co/PoWQLRx39W — Ousseynou Thioune (@OusseynouThiou8) June 3, 2020

wiwsport.com