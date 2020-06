Quelques heures après que les autorités étatiques ont décidé d’alléger le couvre-feu (désormais en vigueur de 23 heures à 6 heures du matin), le comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a retenu de se réunir au début du mois de juillet prochain « en vue d’étudier les possibilités d’une reprise des différents championnats avant le mois de novembre », peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi soir.

On rappelle que le comité d’urgence, en sa réunion du 13 mai dernier avait fixé la date de reprise des championnats de football à novembre prochain, du fait de la pandémie de la Covid-19. Voilà donc que dans la foulée de l’allègement du « régime d’exception », l’espoir pointe que la balle se remette à rouler au Sénégal avant novembre.

Pour l’heure, il est demandé à la commission médicale et le secrétariat général de la FSF de « concevoir un protocole médical de reprise des compétitions afin de garantir la protection sanitaire des différents acteurs ».

Signalons que les championnats de L1 et de L2 de football sont arrêtés depuis la mi-mars, alors qu’ils venaient de boucler leur phase aller. Le principe avait été retenu dernièrement de faire jouer la suite de ces championnats sous formes de play-off pour les 7 équipes les mieux classées de la L1 et les 7 premières de la L2 et de play-down pour les 7 les moins bien positionnées dans l’une et l’autre ligues.

Source : LSFP.sn