Souleymane Diawara était tout proche de signer au Fc Séville. Dans un entretien accordé à Peuple Olympien, il explique que s’il n’a pas rejoint le club espagnol, c’est en partie grâce à Pape Diouf qui n’avait pas approuvé cette piste.

Pape Diouf lui avait fait la proposition de rester dans la Gironde. Une année plu-tard, le défenseur sénégalais rejoint l’Olympique de Marseille. Souleymane Diawara avait de bonnes relations avec l’ancien président de l’OM.

“Un jour au restaurant, je sortais de ma première année avec Bordeaux et le FC Séville voulait me faire signer. J’ai profité de l’occasion pour demander à Pape ce qu’il pensait de cette offre. Il m’a dit : ‘Séville c’est un bon club, mais pour l’instant, reste à Bordeaux’. Peut-être qu’il avait déjà l’idée de me faire signer à l’OM dans un coin de sa tête… (rire)”, a-t-il fait savoir selon africatopsport.

wiwsport.com