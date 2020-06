L’ancien international Ghanéen, Abedi Pélé s’est prononcé sur la carrière de ses Black Stars André (Swansa) et Jordan Ayew (Crystal Palace). D’après l’ex-international et capitaine des Black Stars du Ghana, il ne regarde plus ses deux fils jouer et donne les raisons.

« Je les ai vus jouer tellement, maintenant je n’aime pas les voir surtout maintenant je ne veux pas les voir perdre, je ne veux pas les voir avec des blessures et je ne veux pas les voir avec tant de choses. Ce genre de peur me met dans une position émotionnelle quand il s’agit de mes enfants et surtout avec les Black Stars. Quand ils jouent, c’est comme si je jouais sur le terrain, la pression est sur moi, c’est trop. La même chose pour ma femme. C’est une situation très difficile quand ils jouent, je ne cours et ne viens voir un aperçu que lorsque l’un d’eux marque »,, a-t-il déclaré dans une interview accordée à GTV Sports+.

