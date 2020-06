Mbaye Niang à l’Olympique de Marseille c’est sans doute un dossier qui ne devrait pas être tarder à boucler. L’OM a fait de l’attaquant sénégalais sa priorité. Toutefois, la polémique sur le manque de rigueur du joueur ou l’importance de la recrue continuent. Ferdinand Coly donne son avis et il est favorable pour Niang.

C’est dans une interview avec le quotidien Stades que l’ancien international sénégalais a analysé le transfert du Lion à Marseille. « C’est une bonne nouvelle. Mbaye Niang fait partie des attaquant qui ont prouvé (L1) cette saison. Il peut jouer dans l’axe et sur les côtés. C’est un attaquant assez complet quand même. Il fait partie des attaquants cadres du championnat ».

Critiqué sur son manque de rigueur, Ferdinand Coly rassure, Niang sait en quoi s’en tenir. « Marseille a des supporters qui sont très exigeants. Combien d’attaquants ont signé dans ce club sans réussir? Après, il ne faut pas le démotiver. Il a tout pour réussir à Marseille. Il est devenu un attaquant de classe internationale. Cette pression va exister puisque l’attaquant est jugé sur son nombre de buts, de passes décisives. Il faut tenter certains challenges. Niang a l’habitude de la pression. Quand on a joué au Milan AC, je pense que la pression de Marseille ne devrait pas être plus forte que celle de San Siro ».

Concernant la ligue des champions qui est selon beaucoup d’observateurs, l’attraction de Marseille pour Mbaye Niang. L’ancien joueur de la L1 fait la comparaison de Rennes et Marseille. « C’est sur que le tour préliminaire est extrêmement périlleux et long (Rennes va disputer les barrages de la LDC). L’avantage est que Marseille est un club mythique et va jouer directement la phase des poules de la ligue des champions. Marseille est au niveau de Rennes au niveau prestige, palmarès. »

wiwsport.com