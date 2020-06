Le FC Sochaux-Montbéliard a remercié les six joueurs de son effectif dont le prêt va prendre fin. Amadou Dia Ndiaye et Sofiane Diop sont parmi ces joueurs qui devront quitter le club français. Toutefois Sochaux tient à souligner leur professionnalisme et leur implication tout en leur souhaitant le meilleur dans leurs prochains défis.

Le milieu de terrain offensif Sofiane Diop avait rejoint le FC Sochaux en qualité de joker et sous la forme d’un prêt pour l’exercice 19/20. Sofiane Diop a joué 15 matches en inscrivant un but et une passe décisive, prêté par l’AS Monaco le 17 septembre 2019.

En manque de temps de jeu, le jeune joueur formé à l’académie Génération Foot de Dakar avait rejoint les camps d’Omar DAF sous forme de prêt pour une durée de 6 mois sans option d’achat, 27 janvier dernier. Durant son séjour, Amadou Dia N’Diaye a discuté 5 matches et a offert une passe décisive), prêté par le FC Metz.

wiwsport.com