Le quotidien des fédérations sportives n’est pas les plus reluisants à ces temps de crise sanitaire de la Covid 19 qui affecte tous les segments.

Avec l’arrêt forcé des compétitions aussi bien au niveau national qu’international, ces structures sont pour la plupart réduites à sursoir à leurs programmes et à certaines de leurs principales activités. En attendant un retour envisagé mais qui semble de plus en plus hypothétique, les dirigeants des fédérations sénégalaises de Handball, d’athlétisme ou encore de Canoë-Kayak, en mesurent l’impact au niveau de la pratique sportive mais aussi des finances mises à l’épreuve après les pertes financiers subies dans les investissements.

CHERIF NDIAYE SECRETAIRE GENERAL DE LA FEDERATION SENEGALAISE DE HANDBALL : «C’est beaucoup d’argent perdu»

A l’arrêt depuis l’apparition de la pandémie de la Covid 19, le handball sénégalais ouvre une fenêtre pour une reprise des compétitions au cours des prochains mois. Selon Cherif Ndiaye, secrétaire général de la FSHB, cette reprise reste toujours conditionnée par la levée de certaines contraintes qui sont encore loin d’être réunies. «Le handball subit la crise comme les autres disciplines sportives. Nous restons confinés. Nous allons au siège de la Fédération pour exécuter les affaires courantes. Mais ça commence à bouger. Les programmes sont refaits au niveau continental et international.

Même si au Sénégal, il y a une difficulté. On voudrait bien reprendre, mais il y a la contrainte liée aux problèmes de transport et pour le déplacement des équipes. On n’a pas encore trouvé de solutions pour une éventuelle reprise. Si la siuation se décante, le couvre-feu levé, le transport interurbain rétabli, on pourrait redémarrer. Les conditions ne sont pas réunies, on est obligés de réfléchir très tôt sur la prochaine saison et revenir à notre organisation d’antan», a-t-il soutenu.

Contrairement au football où l’angoisse des salaires a été un moment palpable, le salaire du handballeur n’a pas été mis sur la table après l’arrêt des compétitions nationales. «Pour les compétiteurs, le handball n’a pas de professionnels comme les autres disciplines. Nous n’avons que deux à trois équipes. Il y a l’équipe militaire qui paie ses joueurs, les autres sont payés à la tâche», répond le responsable fédéral. Au niveau international, le handball sénégalais espère également se mettre à jour après le nouveau calendrier établi par la Confédération africaine de handball. «Au niveau international, on a commencé à reprogrammer les compétitions. La Cahb a sorti un nouveau calendrier pour démarrer ses activités au mois d’octobre.

Sur le plan international, il aura des compétions qui sont reportées au début de l’année 2021». Impacté sur le plan financier, le handball compte sur un appui financier qui lui permettra d’entrer dans les fonds. «Nous avons déjà fait des dépenses au niveau des compétitions auxquelles le handball sénégalais devrait participer. Cette année, nous avons deux équipes qui devraient prendre part à la compétition de la zone 2, une équipe qui devrait se rendre en Colombie et une équipe en Espagne. On avait déjà payé les billets, les frais d’hôtels et les regroupements. Avec l’annulation des compétitions internationales, c’est beaucoup argent perdu pour le handball sénégalais. Pour refaire les regroupements, il faut refaire les stages. L’Etat devrait nous soutenir pour au moins pour permettre de faire aux dépenses», soutient-il.

SARA OUALY PRESIDENT FEDERATION SENEGALAISE D’ATHLETISME : «On est plus impactés au niveau sportif»

L’athlétisme fait partie des disciplines frappées par la mise en veilleuse de ses compétitions. Avec l’arrêt de ses activités, cet impact s’est mesuré par un chamboulement de son programme établi en vue des grands rendez-vous internationaux. «Comme toutes les disciplines, nous avons mis en veilleuse nos entrainements et nos compétitions. On est plus impactés au niveau sportif notamment dans la recherche des qualifications en direction des championnats d’Afrique et des JO de 2022 à Tokyo. Nous avons aussi un athlète international qui aspire à réaliser ses minimas. C’est un jeune qui est au centre africain de développement. L’athlétisme sénégalais a beaucoup misé et investi sur Louis François Mendy», confie Sara Oualy, président de la fédération sénégalaise d’athlétisme.

Le patron de la première discipline olympique sénégalaise estime que sa discipline n’a pas trop souffert d’impact. «Sur le plan financier, proprement dit, nous ne sommes pas trop impactés. Il faut dire qu’au niveau de nos compétitions, les entrées ne sont pas payantes. On ne peut donc pas parler de manque à gagner. Sauf quand on organise nos championnats nationaux. Il y a quelques partenaires qui nous accompagnent en termes de ressources financières. C’est un petit manque à gagner», relève-t-il. Pour la reprise, le président de la FSF a fixé le cap au mois d’octobre et novembre. «On compte reprendre les entraînements au mois de novembre. On ne peut pas reprendre aussitôt après les compétitions. Car, l’athlétisme à son rythme. Il faut s’entraîner au moins un à deux mois pour monter sur le tartan. Si on redémarre au mois d’octobre, il faut compter reprendre les compétitions au moins de décembre», projette-t-il, avant de préciser : «l’athlétisme est un problème de rythme. Il faut s’entrainer et faire beaucoup de compétitions. Il faut répéter une performance à plusieurs reprises pour avoir le rythme et espérer progresser. Mais, un athlète qui ne fait pas beaucoup de compétitions, manque ce rythme. Finalement, cela aura une conséquence sur sa performance. Devant cette situation, les athlètes vont sur la plage ou rester dans leur maison à faire quelques mouvements de maintien. Parce que les parcs sont fermés, les salles de fitness aussi».

ADY FALL, PRESIDENT FEDERATION SENEGALAISE DE CANOE KAYAK ET AVIRON : «On risque de tout perdre si…»

S’il faudra encore entendre le début de l’été pour le démarrage effectif de sa saison, l’horizon n’est pas dégagé pour la discipline du Canoë Kayak et Aviron. Du moins au niveau de son programme international qui, à l’image de nombres de disciplines, a subi le diktat de la pandémie de la Covid 19 entraînant la remise en cause de ses rendez-vous internationaux. «La pandémie impacte pour le moment après avoir raté les compétitions internationales notamment les championnats du monde, le tournoi continental de qualifications olympiques pour le canoë. Il devrait se tenir en France, au mois de mars mais il est reporté, il y a les championnats de para-canoë pour les handicapés qui devraient se tenir au Nigeria. Si la crise sanitaire perdure, nous risquons d’être forclos pour nos programmes des Jeux de la Jeunesses.

Pour les jeux olympiques de Tokyo renvoyé en 2021. Pour ce qui est des qualifications, ce sera au début du mois de janvier prochain. Cela veut dire que tout le travail que nous avons élaboré depuis un an est presque vain», relève Ady Fall, président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et d’Aviron. Le responsable fédéral n’a pas hésité de parler de manque à gagner et de pertes. «Mais sur le programme des Jeux olympiques, il est important pour nous car, nous avons décroché des partenaires qui nous accompagnaient depuis un an. Nous étions en discussion avec les partenaires à savoir le CNOSS mais aussi la solidarité olympique bien sûr. Sans occulter la fédération mondiale de canoë- Kayak et d’aviron notamment avec des conférences vidéos. Nous y avions participé avec le CNOSS et les partenaires. Nous allons voir est ce que nous pouvons dérouler encore en termes de programmes ? Mais, il y aura un manque à gagner si on ne respecte pas les délais au mois de novembre prochain. On risque de tout perdre.

Toutes ces compétitions vont impacter sur notre programme que l’on avait commencé au mois de janvier déjà. Il y a les perspectives pour les jeux Olympiques, on avait un programme arrêté depuis janvier 2019. On devrait le terminer en décembre passé», renseigne-t-il. Devant cette donne, le président Fall a l’œil rivé sur une qualification et espère un appui financier de l’Etat. «Nous travaillons en perspective des Jeux olympiques. Le canoë sénégalais a toujours eu la chance depuis 2008 d’avoir un ou deux représentants aux Jeux Olympiques. Nous y travaillons. Nous avons raté la première manche au Maroc pour les Jeux africains. On a une deuxième possibilité pour se qualifier avec des athlètes comme Yves Bourhis. En tant que fédération, nous aurions souhaité que l’Etat du Sénégal, à travers le ministre des sports qu’il continue de nous appuyer .La saison devrait s’ouvrir au mois de juin durant la période de chaleur. Les athlètes font comme tout le monde en restant chez soi et s’entraîner à sa façon», espère-t-il.

