Face à la presse samedi dernier, le président de la section basket de l’Asc Ville de Dakar Yatma Diaw est revenu sur l’annulation de la saison de basketball par la Fédération, la charge salariale de son club et surtout ses objectifs lors du prochain championnat de la Coupe d’Afrique des clubs féminins.

Yatma Diaw, président de la section basket de l’Asc Ville de Dakar, a fait savoir, samedi dernier, que la Fédération sénégalaise de basketball pouvait trouver une meilleure solution concernant la suite de la saison 2019-2020. En effet, l’annulation des championnats est, selon lui, un problème pour les clubs.

«Quand la Fédération nous avait saisis, nous avons voulu la reprise de la saison, afin de la finir et de se pencher sur celle de 2020-2021. C’est un manque à gagner pour nous, surtout que nous avons énormément dépensé en termes de prise en charge». De ce fait, le président de la section de basket de l’Asc Ville de Dakar demande aux autorités sportives d’appuyer financièrement les clubs.

«C’est le minimum, car les clubs souffrent parce que nous sommes toujours dans un championnat amateur. Nous attendons une compensation financière de la Fédération comme l’a fait le football. Tous les clubs de D1 et D2 ont dépensé», indique-t-il. Et de rajouter : «La prise en charge des salaires, du logement, de la restauration et autres tournent mensuellement autour de 7 millions. L’Asc Ville de Dakar a deux équipes en D1, sans oublier la petite catégorie. Les entraîneurs de la petite catégorie sont aussi payés. Je parle des charges fixes et ça peut aller jusqu’à 10 millions de FCfa. C’est très lourd comme dépenses».

Relever le défi à la Coupe d’Afrique des clubs

Concernant les contrats des joueurs, Yatma Diaw révèle qu’ils sont nuls puisque la saison a été annulée. Son souhait cependant est de les maintenir pour l’année 2020-2021. «J’ai commencé des négociations avec les joueuses. Je pense que nous allons trouver un terrain d’entente pour avoir le même groupe pour l’année prochaine. C’est un travail administratif et technique à la fois. Ensemble, nous allons voir les joueuses et joueurs qui seront maintenus et renouveler leur contrat. Nous essaierons aussi de recruter pour avoir les meilleures équipes possibles», a-t-il dit.

L’équipe de la municipalité de Dakar défendra les couleurs du Sénégal lors du championnat de la Coupe d’Afrique des clubs féminins, et selon l’invité de l’Anps, l’Asc Ville de Dakar va faire de son possible pour relever le défi. «Nous avons toujours cette ambition et c’était l’objectif cette saison. D’après les informations, la Fiba Afrique veut jouer ses compétitions. Nous allons travailler dans ce sens. Je trouve anormal que le Sénégal reste dix ans sans prendre part aux joutes africaines des clubs. C’est une anomalie et je me lance ce défi en tant que président d’aller en Afrique. Si la Fiba Afrique organise, nous nous donnerons les moyens de participer», a fait savoir Yatma Diaw. Pour les moyens, il révèle que Ville de Dakar reçoit une subvention de la mairie de Dakar. Une subvention qui a d’ailleurs été augmentée par la maire Soham El Wardini.

« Elle a également offert un bus pour les déplacements de l’équipe. Les agents municipaux ont adhéré et on prélève une somme sur leurs salaires qui sera reversée dans les caisses du club. À cela, il faut ajouter les organisations que nous faisons pour collecter des fonds. Je peux citer les soirées de gala et autres manifestations». Même si elle n’est pas fixe (elle dépend des recrutements, de la prise en charge salariale du club), explique M. Diaw, c’est sur cette base que le club fixe son budget qui varie entre 80 et 100 millions de FCfa en fonction des priorités.

