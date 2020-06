Attaquant vedette du doublé historique des Dogues lors de la saison 2010-2011, Moussa Sow reste un fervent supporter du LOSC.

Dans une interview accordée au site officiel du club, revient sur son passage à Lille. Ancien joueur du club entre 2010 et 2012, Moussa Sow a été visiblement marqué par son passage dans le Nord de France. Des années après, l’ex international sénégalais suit de près l’actualité du club qui renait de ses cendres depuis quelques saisons.

« Je suis très content de voir ce que fait le LOSC aujourd’hui, mais je ne suis pas surpris, assure-t-il. Ils doivent continuer pour passer un cap sur la scène européenne. Le plus important, c’est de les voir se battre chaque année pour la Coupe d’Europe. Ils vont progresser et je pense qu’ils vont réaliser de bonnes performances au fur et à mesure. Aujourd’hui, le club prend une autre dimension. Le Président est très fort, il y a un très bon entraîneur, le groupe vit bien avec de très bons jeunes et de l’expérience… J’espère que ça va continuer longtemps. Le LOSC est un très grand club français », a-t-il déclaré.

wiwsport.com