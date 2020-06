Le Ndiambour est condamné à payer une amende de 300 000 francs par la commission de discipline de la Fédération Sénégalaise de Football, suite aux incidents notés lors de son match à domicile, au stade Alboury Ndiaye, contre Diambars (1-1), comptant pour la 8e journée de la Ligue 1.

Dans son PV n°08, la commission de discipline s’appuyant sur les pièces versées au dossier, déclaré qu’ » à la mi-temps du match, alors que les arbitres avaient rejoint les vestiaires, des supporters du Ndiambour mécontents et remontés contre l’arbitrage sont venus donner des coups violents à la fenêtre des vestiaires en proferant des injures et menaces à leur endroit, promettant de ne pas les laisser sortir à la fin de la rencontre », rapporte le journal Record.

Évoquant toujours les faits, la structure présidée par Me Boubacar Cissé souligne qu’ « au cours de la deuxième mi-temps, lesdits supporters du Ndiambour, en colère et mécontents de la prestation de l’arbitre de touche, Bassirou Sow, se sont mis jeter des sachets d’eau dans sa direction et dans l’aire de jeu ». Il est également reproché au club Lougatois, qu' » à la fin de la rencontre, dès le coup de sifflet final, les supporters du Ndiambour ont repris les hostilités, jetant des pierres, des morceaux de bois et des sachets et divers objets sur les joueurs et entraîneurs de Diambars et sur les arbitres. Et que les officiels de match ont dû être embarqués dans le véhicule des forces de l’ordre (…) dont le nombre insuffisant de six éléments seulement au total, dans un stade archicomble, à été révélé et déploré ».

Selon toujours la même source, Record, la lettre explicative déposée par le Ndiambour « déclarant n’être responsable d’aucun incident et imputant l’origine de ces incidents évoqués à l’arbitre qui est passé à côté de sa prestation », n’a pas suffi à dissuader la commission de discipline d’infliger au club Lougatois une amende de 300.000 francs , payable dans un délai de 21 jours.

