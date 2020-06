Actuellement, la situation est très tendue entre certains joueurs du championnat local et leurs clubs. Certains joueurs réclament leurs salaires, c’est le cas de Pape Sassy Diallo qui a récemment signé à Sunéor.

L’ancien joueur de Teungueth FC Pape Sassy Diallo confie à wiwsport.com qu’il ne veut plus terminer la saison avec Sunéor. Depuis deux mois, il n’a pas reçu de salaire et menace de résilier son contrat avec le club.

« Je ne vais pas continuer prolonger mon contrat jusqu’en décembre avec Sunéor parce que cela fait deux mois que je n’ai pas perçu mon salaire. Donc je vais pas continuer avec le club jusqu’en décembre. Mon contrat prendra fin le 30 juin prochain, après je serai libre de jouer où je veux ».

Le défenseur central avance et estime que le président du club devrait faire sa priorité les salaires de ses joueurs: « Pour moi le président n’est pas responsable, plus de cinq fois il fait des dons pour aider par rapport au covid-19 mais il dit qu’il ne peut pas payer ses joueurs. Il donne des sommes 100.000 F à certains joueurs et 50000F à d’autres. Mon je ne prendrai pas cette somme, je veux mon salaire comme il a été négocié. Mais le club n’a pas respecté ses engagements, donc j’ai décidé de ne pas terminer la saison parce que le contrat prend fin le 30 juin 2020 », confie Pape Sassy Diallo.

