La parole de Ronaldo (43 ans), véritable légende du ballon rond, trouvera toujours une oreille attentive.

Alors quand le double Ballon d’or (1997 et 2002), double vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil (1994, 2002) et ancien goleador du FC Barcelone, de l’Inter Milan ou encore du Real Madrid dévoile son top 5 des meilleurs joueurs de la planète football et évoque la comparaison avec l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, cela fait forcément couler de l’encre. Surtout que le président du Real Valladolid a laissé de côté Cristiano Ronaldo et Sadio Mané.

«(Lionel) Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien. J’aime aussi (Mohamed) Salah, (Eden) Hazard, Neymar, que j’adore regarder jouer, et bien sûr (Kylian) Mbappé. Beaucoup de gens disent qu’il me ressemble, qu’il a beaucoup de vitesse, une bonne finition, des mouvements géniaux, une bonne frappe de balle quel que soit le pied et une foulée incroyable. Nous avons des similarités, mais je n’ai jamais aimé les comparaisons, surtout entre deux joueurs issus de générations différentes, tout simplement parce que les situations ne sont pas les mêmes», a ainsi confié samedi Ronaldo au quotidien sportif madrilène As.

Pas sûr que Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, grands absents de cette liste, apprécient cet oubli…

avec Foot Mercato