Ciblé par l’Olympique de Marseille, M’Baye Niang a récemment ouvert la porte à un transfert. André Villas-Boas a visiblement su séduire l’attaquant rennais lors d’une conversation téléphonique.

Niang pourrait quitter Rennes cet été M’Baye Niang pourrait s’habituer à la vie à Marseille. Depuis le cambriolage de son domicile début mars, l’attaquant de Rennes est parti s’installer chez sa belle-famille dans la cité phocéenne, où il a passé le confinement. Va-t-il s’y installer définitivement ?

Villas-Boas a évoqué un 4-4-2 avec Niang

Ce n’est un secret pour personne, l’avant-centre de 25 ans est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. L’intérêt est assez important pour qu’André Villas-Boas appelle personnellement le joueur. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que l’entraîneur marseillais a téléphoné au natif de Meulan-en-Yvelines quelques semaines avant le confinement.

Le technicien portugais voulait lui présenter son projet et évoquer brièvement une possible association avec Dario Benedetto dans un 4-4-2. Alors que les deux hommes échangeront à nouveau dans les prochains jours, Villas-Boas sait que l’ancien Milanais est séduit. Le joueur l’a confié récemment dans le Canal Football Club et se disait même prêt à baisser son salaire pour signer à l’OM.

Niang est intéressé par l’OM

«Oui c’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. (…) Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées» , indiquait le Rennais dans une interview accordée à l’émission de Canal+ il y a une semaine. Le plus dur pour les Phocéens sera de convaincre Rennes.

Le club breton, qui a dépensé 15 millions d’euros pour l’acheter l’été dernier, n’est pas opposé à un départ de Niang mais réclame entre 20 et 30 M€. Une somme élevée pour les finances marseillaises. «On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact» , affirmait samedi le président rennais Nicolas Holveck. Il devrait avoir rapidement des nouvelles de l’OM. En attendant, l’international sénégalais a déjà commencé à se chercher une maison dans la région marseillaise.

Maxifoot