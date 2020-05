Les lions du Sénégal disputaient leur premier match en Coupe du monde avaient mis en place une stratégie pour faire tomber les bleus.

L’équipe du Sénégal était bien organisée. Les français ne savaient pas que Bruno Metsu allait faire un milieu à cinq. Face à un tel dispositif, il faut des qualités de vitesse, de spontanéité et à partir de là, les bleus n’ont pas réussi face à l’agressivité des sénégalais. Alassane Ndour revient au micro de wiwsport.com sur la stratégie mis en place par Metsu.

« Il fallait priver le ballon à l’équipe française et c’est ce qu’on a fait. On a mené un pressing très haut en gonflant les cotés. Ils avaient des joueurs de coté très bon comme Lizarasou. C’est ce qu’on a fait bloquer les cotés et profiter des contres. On avait aussi des joueurs talentueux comme El Hadj Diouf et autres avec Pape Bouba Diop qui se projetait beaucoup vers l’avant pour faire le surnombre. C’était des consignes que Bruno nous avait donné et qui ont fait la différence », confie Alassane Ndour.

Zinedine Zidane était le grand absent de cette rencontre. A l’époque, il faisait partie des meilleurs joueurs au monde. Malheureusement il était forfait pour cette rencontre. Ce qui était un avantage pour les lions selon Alassane Ndour.

« Quand on a vu Zidane sur le banc, on a tout de suite rigolé. C’est le destin. On a vu qu’il ne jouait pas forcement on a rigolé parce que simplement Zidane restait un atout pour cette équipe de France. Il était carrément le leader technique qui a fait gagner des matches à cette équipe de France donc s’il ne joue pas contre nous, on s’en est bien réjouit ».

wiwsport.com (Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)