Annoncé partant depuis deux années, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le Barça cet été. Liverpool repense à lui, mais ça ne va pas être simple.

Cet été, certains grands clubs vont devoir céder des joueurs. En Espagne, c’est notamment le cas du FC Barcelone. Les Blaugranas sont en grandes difficultés financières et veulent alléger une masse salariale qui a explosé ces derniers temps. Les Français sont bien sûr candidat au départ et celui dont on parle le plus, c’est Ousmane Dembélé (23 ans). Déjà, l’été dernier, il avait fallu que son agent monte au créneau pour faire cesser les rumeurs et rien ne dit que cet été sera différent.

Arrivé en 2017 pour pallier le départ de Neymar, l’ancien du Stade Rennais a eu des problèmes physiques et ne s’est jamais vraiment montré à son aise en Catalogne, ou alors c’était par intermittence. Voulant faire de la place, les Barcelonais ne seraient donc pas contre son départ. En revanche, il faut lui trouver un point de chute. À lui et à son million d’euros mensuel, ce qui n’est évidemment pas une chose aisée. La Vieille Dame s’était semble-t-il montrée intéressée.

Liverpool le voulait déjà il y a trois ans

Mais c’est peut-être en Angleterre qu’il convient maintenant de regarder. Selon les informations de Mundo Deportivo, Liverpool penserait à nouveau à l’ex du Borussia Dortmund. L’objectif principal des Reds reste Timo Werner. Mais il faut se décider dans les deux semaines pour l’avant-centre international allemand du RB Leipzig. En effet, sa clause libératoire deviendra plus importante après le 15 juin (elle est actuellement de 55 millions d’euros).

C’est uniquement s’ils ratent Werner que les dirigeants des pensionnaires d’Anfield bougeront sur le champion du Monde 2018. Voici trois ans maintenant, celui qui est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022 avait le choix et le Liverpool de Jürgen Klopp était déjà à l’affût pour le récupérer. Mais le joueur avait finalement choisi l’Espagne et le Barça. Peut-être qu’après tant d’années, il reverra son choix. Pour le plus grand bonheur de Jürgen Klopp !

