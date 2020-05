L’AS Douanes avait recruté deux basketteurs américains en perspective de la Ligue africaine de basket (BAL, en anglais), suspendue à cause de la pandémie du coronavirus, a annoncé Demba Seck, son président.

De même, son club avait envisagé de faire venir un Sud Soudanais, un Nigérian et un pensionnaire de l’académie de la NBA basée à Saly, a ajouté M. Seck, invité de la plateforme de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) sur le réseau social WhatsApp.

« Les Américains sont rentrés mais nous restons en contact avec eux à cause de la suspension de la compétition due au Covid-19 », a-t-il déclaré.

S’il n’est pas entré dans les détails, le président de la section basket de l’As Douanes Seck informe que son club avait mis en place « un budget colossal » pour répondre « aux besoins exprimés par le coach ».

L’objectif était de présenter une équipe digne de ce nom pouvant prendre part au Final Four (le carré d’as) de cette compétition mise en place dans le cadre d’un partenariat entre la NBA (ligue professionnelle nord-américaine) et la FIBA Afrique (l’instance africaine de la Fédération internationale de basket), a expliqué le dirigeant.

La Ligue africaine de basket est une compétition de clubs en Afrique lancée par la NBA avec le soutien de la FIBA et devait remplacer la Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball. Elle est présidée par le Sénégalais, Amadou Gallo Fall.

La compétition devant débuter en mars au Dakar Arena de Diamniadio, a été reportée à cause de la pandémie du Covid-19. Elle devait se dérouler en plus de Dakar, au Caire, à Lagos (Nigeria), à Luanda (Angola), à Rabat (Maroc), à Monastir (Tunisie) et à Kigali (Rwanda).

Les six villes organiseront une saison régulière réunissant les 12 équipes réparties en deux conférences chacune se déroulant dans trois villes, avait prévu la BAL.

Les trois premières équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les play-offs et disputeront les matchs aller-retour pour accéder au Final Four qui se tiendra à Kigali en juin.

APS