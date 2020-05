Lors de son interview avec le journal Record sur ses souvenirs de la coupe du monde 2002, Emmanuel Petit a parlé du football sénégalais. Il révèle suivre « la locomotive Sadio Mané » . Un joueur pour qui il a un immense respect.

» Je suis plutôt l’équipe nationale du Sénégal. Je mentirais si je vous dis que je suis le football sénégalais dans son ensemble. Évidemment, quand elle joue la Coupe d’Afrique des nations. Sinon, je suis beaucoup les footballeurs sénégalais qui évoluent en Prelier League, notamment la locomotive Sadio Mané » déclare t’il.

Les qualités humaines et sportives du jeune attaquant l’ont marqué. Emmanuel Petit ne tarit pas d’éloges pour l’enfant de Bambali.

« Je suis d’autres joueurs bien entendu, mais Sadio, j’ai un immense respect pour lui en tant que sportif de haut niveau, mais surtout l’homme qu’il est. En plus d’être un grand sportif, on sent bien qu’il est un homme humble. Sur le terrain, il prouve qu’il était un travailleur et n’a jamais montré qu’il voulait se mettre au-devant de l’équipe. Ce n’est pas quelqu’un qui crée des problèmes et c’est un amoureux incroyable du football. J’aimerais vraiment avoir Sadio Mané dans mon équipe. »

wiwsport