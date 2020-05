En cette période Covid-19 et l’interdiction des événements sportifs, wiwsport.com site n°1 du sport au Sénégal, lance le « Grand Tournoi de l’Arène » pour désigner le meilleur lutteur sénégalais via les réseaux sociaux.

C’est le tournoi rêvé de tous les promoteurs et de tous les amateurs de lutte. Les 20 meilleurs lutteurs du Sénégal, regroupés dans 4 poules de 5, qui vont s’affronter sur les réseaux sociaux sous forme de battles et départagés par le vote des internautes.

Les 2 premiers de chaque poules à l’issue du 1er Tour seront qualifiés pour les quarts de finale.

🚨 Qui va remporter le Grand Tournoi de l'Arène sénégalaise ?

20 lutteurs – 4 poules – 1 seul vainqueur ! Préparez-vous pour les battles en votant pour vos lutteurs préférés C'est parti… 🔥#wiwsport #Senegal #Kebetu pic.twitter.com/cmfKWKYk04 — wiwsport.com (at 🏠)🇸🇳 (@wiwsport) May 29, 2020

wiwsport.com totalise plus de 1 million de fans et followers sur les pages Facebook, Twitter et Instagram.

Rendez-vous donc rapidement pour participer au « Grand Tournoi de l’Arène » et voter pour vos lutteurs préférés.

